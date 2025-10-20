Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:20
Samsun Salıpazarı'nda Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı

Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkiinde meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen A.D. (71) idaresindeki pikap ile İ.A. (30) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlardaki S.A. (60), N.Y. (71) ve M.D. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

