Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Samsun Salıpazarı'nda Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı

Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkiinde meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen A.D. (71) idaresindeki pikap ile İ.A. (30) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlardaki S.A. (60), N.Y. (71) ve M.D. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

