Samsun Şehir Hastanesi'nde Başarılı Hibrit Aort Ameliyatı

Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, tüm torasik aortu tutan ileri düzey bir hastalık nedeniyle başvuran 65 yaşındaki bir hastaya, dünya çapında yalnızca ileri merkezlerde uygulanan hibrit aort cerrahisi başarıyla uygulandı. Operasyon, açık cerrahi ile endovasküler yöntemin birleştiği iki aşamalı bir yaklaşımla gerçekleştirildi.

Ameliyatın ilk aşaması: 8 saatlik açık cerrahi

Tedavinin ilk safhasında yaklaşık 8 saat süren açık cerrahi yapıldı. Beyin korumasına yönelik özel dolaşım teknikleri kullanılarak güvenli bir cerrahi ortam sağlandı. Kalpten çıkan ana damar ve aort kökü Bentall yöntemiyle yeniden yapılandırıldı; daha sonra aort yayı tamamen onarıldı. Aynı seansta, göğüs boşluğunda devam eden inen aort başlangıcına frozen elephant trunk (FET) tekniği uygulandı. Bu yöntem, hem mevcut hastalıklı segmentin güvenli hale getirilmesini hem de ikinci aşama için uygun bir zeminin oluşturulmasını sağladı.

İkinci aşama: TEVAR ile tamamlayıcı tedavi

Ameliyattan iki gün sonra ikinci aşamaya geçildi ve kapalı yöntem tercih edildi. Kasıktan yapılan girişimle torasik endovasküler aortik onarım (TEVAR) uygulandı. İlk aşamada yerleştirilen FET yapısına uyumlu stent-greft yerleştirilerek, aortun aşağı seviyelerdeki genişlemiş bölümü içten kaplandı. Böylece göğüs içindeki ana atardamar boyunca tüm riskli alanlar güvenli şekilde izole edildi. Bu yaklaşım, uluslararası rehberlerde önerilen FET + tamamlayıcı TEVAR hibrit stratejisinin klinik uygulamasını oluşturdu.

Operasyon sonrası hastanın aortunun kalpten çıktığı bölümündeki çapın 8 santimetreye ulaştığı; aort yayı ve inen aort segmentlerinde de ileri derecede genişleme bulunduğu bildirildi. Bu bulguların ani yırtılma ve hayati risk oluşturduğu için gecikmeksizin kapsamlı onarım planlandığı belirtildi.

Komplikasyon yaşanmadı, hasta iyileşiyor

Uygulanan koruyucu yöntemler sayesinde, felç ve omurilik hasarı gibi önemli nörolojik komplikasyonlar gelişmedi. Ameliyat süreci ve sonrası dönem sorunsuz geçti ve hastanın iyileşme sürecinin düzgün ilerlediği aktarıldı.

Uzman görüşü

Operasyonu gerçekleştiren ekip; Doktor Öğretim Üyeleri Dr. İlker Hasan Karal, Dr. Emrah Ereren ve Dr. Aşkın Kılıç tarafından yürütüldü. Dr. İlker Hasan Karal, yapılan müdahaleyi değerlendirirken hastalığın genellikle belirti vermeden rutin taramada tespit edildiğini ve kalpten çıkan atardamar çapının yaklaşık 6 buçuk santimetreye ulaştığını, oysa çapın 3 santimetreyi geçmemesi gerektiğini belirtti. Karal, büyümenin yırtılma ve ölüm riskini artırdığını, tespit edilmeyen vakaların ani yırtılma ile hayatını kaybedebileceğini veya acil ameliyatın daha yüksek ölüm riski taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara düzenli kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi kontrollerini önerdi.

Uygulanan iki aşamalı hibrit tedavi, açık cerrahinin kalıcı onarım avantajları ile endovasküler tedavinin daha az invaziv avantajlarını birleştirerek, tüm torasik aortu tutan hastalıklarda modern tıbbın geldiği noktayı yansıtıyor.

