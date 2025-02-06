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Samsun, Sinop ve Kastamonu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Samsun, Sinop ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:09
Samsun, Sinop ve Kastamonu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Samsun, Sinop ve Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Olacak

Samsun, Sinop ve Kastamonu bölgesinde beklenen kuvvetli yağışların etkisi artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle bu illerin kuzey kesimlerinde, sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetleneceği belirtildi.

Kıyı kesimlerde sağanak ve karla karışık sağanak şeklinde olacağı öngörülen yağışların, 300 metre ve üzeri rakımlı alanlarda ise kar şeklinde etkili olacağı ifade ediliyor.

Buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması önemle tavsiye ediliyor.

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