Samsun Tekkeköy'de Ağaç Kesimi Faciası: Komşusuna Yardım Ederken Öldü

Olay Balcalı Mahallesi'nde gerçekleşti

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde, komşusuna ağaç kesiminde yardım eden bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55), komşusu Yaşar Gür'e ait bahçede kesilen akasya ağacının sökümüne yardımcı olmak için bulundu. Ağacı traktörle çekmeye çalışan Davut Gür işlemi sırasında, traktörle çekilen ağacın bir dalı Güroğlu'nun kafasına çarptı.

Güroğlu olay yerinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Güroğlu'nun cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Öte yandan, Güroğlu'nun annesinin bir hafta önce vefat ettiği bilgisi, mahallede derin üzüntüye neden oldu.

