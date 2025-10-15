Samsun Tekkeköy'de Bazanın İçine Gizlenmiş 3 bin 472 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, JASAT ekipleri ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreste operasyon gerçekleştirildi.

İkamette yapılan aramada, yatak odasındaki bazanın içine gizlenmiş 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan V.Ö. (24), jandarmaya götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bazanın içine gizlenmiş 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.