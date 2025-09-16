Samsun Tekkeköy'de Kereste Fabrikası Yangını — Müdahale Sürüyor

Olay ve Müdahale

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi de destek veriyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna bilgi verilecektir.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.