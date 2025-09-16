Samsun Tekkeköy'de Kereste Fabrikası Yangını — Müdahale Sürüyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye, polis ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 21:55
Olay ve Müdahale

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi de destek veriyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna bilgi verilecektir.

