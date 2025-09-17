Samsun Tekkeköy'de kereste fabrikası yangını söndürüldü; yanan bölüm çöktü

Samsun Tekkeköy'de kereste fabrikası yangını söndürüldü

Olay ve müdahale

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma aracı ile ilçe belediyelerine ait tankerler olay yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yetkililerin açıklamaları

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun."

Hasar ve son durum

Çalışmaların ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Binanın yanan bölümü çöktü ve yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.