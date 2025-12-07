Samsun Terme'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Ordu-Samsun Devlet Karayolu'nun 74. kilometresindeki Evci Mevkii'nde gerçekleşti.

Ünye'den Terme istikametine seyreden, sürücülüğünü Emre Öztürk'ün yaptığı 28 EF 800 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüsü Emre Öztürk ile yolcular Melike Özata, Rabia Arslan Öztürk ve Adem Duru Öztürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

