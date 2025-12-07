Samsun Terme'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde Ordu-Samsun Devlet Karayolu 74. km'de otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:04
Kaza Detayları

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Ordu-Samsun Devlet Karayolu'nun 74. kilometresindeki Evci Mevkii'nde gerçekleşti.

Ünye'den Terme istikametine seyreden, sürücülüğünü Emre Öztürk'ün yaptığı 28 EF 800 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüsü Emre Öztürk ile yolcular Melike Özata, Rabia Arslan Öztürk ve Adem Duru Öztürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

