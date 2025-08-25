Samsun Terme'de Yolcu Otobüsü Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Samsun'un Terme ilçesinde, yol kenarında açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan iki kişiye yolcu otobüsünün çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Olay, Ordu-Samsun kara yolu Gündoğdu mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Terme istikametine seyir halinde olan M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı ve Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki açık kasa kamyonete çarptı.

Çarpma anında kamyonete branda çekmeye çalışanların kimlikleri A.Y. (47) ve M.Y. (71) olarak kaydedildi. Kamyonetin plakası 55 ADU 207 olarak bildirildi.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen A.Y. kurtarılamadı; M.Y. ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.