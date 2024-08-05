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Samsun Tüm Belediyeleri Sıfır Atık Sistemine Geçti

Samsun'un belediyeleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında belgelerini alarak çevre dostu yönetim sistemini tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:35
Samsun Tüm Belediyeleri Sıfır Atık Sistemine Geçti

Samsun'da Sıfır Atık Sistemi Tamamlandı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'daki tüm belediyelerin Sıfır Atık Belgesi alarak Sıfır Atık Sistemi'ne geçiş sürecini tamamladığını duyurdu.

Sıfır Atık Projesinin Başarısı

Karaaslan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğanın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesinin ülke sınırlarını aştığını vurguladı. Bu proje, 7 yıl içinde küresel bir çevre hareketine dönüşmüş durumda.

Karaaslan, şunları kaydetti: "Aldığı uluslararası ödüller ile de adından söz ettiren bu projenin yaygınlaştırılması, Türkiye’ye olduğu kadar dünya için de büyük bir kazanımdır. Yerel yönetimlerin sıfır atık sistemine geçiş sürecini tamamlaması, sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol oynamaktadır."

Samsun'un Öncü Rolü

Samsun'un, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak başarılı bir performans sergilediğini belirten Karaaslan, "Şehrimizi çevre alanında da örnek şehir yapma hedefindeyiz. Atık yönetimi, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre faaliyetleri konusunda ilerlemeler sağlamak amacıyla işbirliği içinde çalışıyoruz," dedi.

Emine Erdoğan'a Teşekkür

Sıfır Atık Projesi'nin toplumda bir zihniyet dönüşümüne yol açtığını söyleyen Karaaslan, "Bu anlayışın toplumda daha geniş kitlelerce benimsenmesiyle projemizin faydaları daha da artacaktır. Bu bağlamda, sayın Emine Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

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