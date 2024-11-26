Samsun UMKE Ekibi 82 Yaşındaki Hastayı Karla Mücadeleyle Kurtardı

Samsun'da UMKE Ekibi Seferber Oldu!

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 82 yaşındaki Asiye Sançar, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Karla Mücadele ve Zamanla Yarış

Ayvacık'ın kırsal Çarşıköy Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, yol ulaşıma kapandı. Alzheimer hastası olan ve solunum sorunları nedeniyle oksijen cihazı kullanan Asiye Sançar, elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Acil Yardım Çağrısı

Elektrik geldiğinde bile cihazı çalıştırmakta güçlük çeken Sançar'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. UMKE ekipleri, karla kaplı yolda devrilen ağaç parçalarını temizleyerek 23 kilometre mesafe katetti.

Hastaya Ulaşım Sağlandı

Ekipler, Sançar'a ulaşarak solunum cihazını bağladı ve ardından UMKE aracıyla hastaneye götürdü. Bu hızlı müdahale, onun sağlığı açısından hayati önem taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.