Samsun'un Çarşamba Sahilinde Koruma Altındaki Kum Zambakları Göz Kamaştırıyor

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Kum Zambakları Çiçek Açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki sahil kumsalı, kum zambaklarıyla dolup taşıyor. Bu özel bitkiler, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunuyor.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, bitkilerin koparılmasının cezası tam 387 bin 141 lira olarak belirlenmiştir.

Ekosisteme Katkıları

Kumulların oluşumunda kritik bir rol oynayan kum zambakları, kumun rüzgardan dağılmasını önleyerek doğal alanların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Tatilcilerin ve Fotoğrafçıların Gözdesi

Her yıl temmuz ayında çiçek açmaya başlayan zambaklar, güzel kokusuyla tatilcileri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor. Kum zambaklarının bulunduğu sahil, yaz mevsiminde göz alıcı bir manzaraya sahiptir.

Koruma Önlemleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının yetiştiği alanlarda ateş yakmayı, araç girişlerini ve evcil hayvanlarla girişleri yasaklamıştır. Bu yasaklar sayesinde, bölgedeki kum zambaklarının doğal alanlarında çoğalması sağlanmıştır.

Sonbahara kadar sahilleri beyaz çiçekleriyle süsleyen kum zambakları, ziyaretçilerine muazzam bir doğa deneyimi sunmaya devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.