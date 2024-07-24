Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'un Çarşamba Sahilinde Koruma Altındaki Kum Zambakları Göz Kamaştırıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki kumsalda, koruma altındaki kum zambakları, tatilciler ve fotoğrafçılar için muazzam bir manzara sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:40
Samsun'un Çarşamba Sahilinde Koruma Altındaki Kum Zambakları Göz Kamaştırıyor

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Kum Zambakları Çiçek Açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki sahil kumsalı, kum zambaklarıyla dolup taşıyor. Bu özel bitkiler, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunuyor.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, bitkilerin koparılmasının cezası tam 387 bin 141 lira olarak belirlenmiştir.

Ekosisteme Katkıları

Kumulların oluşumunda kritik bir rol oynayan kum zambakları, kumun rüzgardan dağılmasını önleyerek doğal alanların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Tatilcilerin ve Fotoğrafçıların Gözdesi

Her yıl temmuz ayında çiçek açmaya başlayan zambaklar, güzel kokusuyla tatilcileri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor. Kum zambaklarının bulunduğu sahil, yaz mevsiminde göz alıcı bir manzaraya sahiptir.

Koruma Önlemleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının yetiştiği alanlarda ateş yakmayı, araç girişlerini ve evcil hayvanlarla girişleri yasaklamıştır. Bu yasaklar sayesinde, bölgedeki kum zambaklarının doğal alanlarında çoğalması sağlanmıştır.

Sonbahara kadar sahilleri beyaz çiçekleriyle süsleyen kum zambakları, ziyaretçilerine muazzam bir doğa deneyimi sunmaya devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek