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Samsun'un Havza İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun Havza'da etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:51
Samsun'un Havza İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı etkiliyor. Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakam 20 santimetreye kadar çıktı.

Kar nedeniyle, ilçede bazı esnaflar dükkanlarının önünde kar temizleme çalışmalarına başladı. Diğer yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

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