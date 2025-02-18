Samsun'un İlkadım İlçesi Karla Beyaza Büründü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu doğal güzellikler beyaz örtü ile kaplandı.

İl merkezine sadece 14 kilometre mesafede bulunan Gürgendağ mevkisi, gürgen ağaçlarıyla çevrili zengin doğal manzarasıyla dikkat çekiyor.

Yaz aylarında yeşil bitki örtüsünün hüküm sürdüğü bu bölge, kış mevsiminde ise off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi birçok doğa sporuna ev sahipliği yapmakta. Kar yağışının ardından Gürgendağ, görsel bir şölen sunarak beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

Gürgendağ mevkisi ağaçlarla kaplı beyaz manzarası ile kartpostalları aratmayan bir görünüm sergiliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı. İl merkezine 14 kilometre uzakta, gürgen ağaçlarıyla kaplı Gürgendağ mevkisi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı. İl merkezine 14 kilometre uzakta, gürgen ağaçlarıyla kaplı Gürgendağ mevkisi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.