Samsun'un Nebiyan Dağı Karla Beyaza Büründü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı, etkili olan kar yağışının ardından adeta beyaza büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında doğa turizm alanı olarak ilan edilen bu eşsiz dağ, şehir merkezine 30 kilometre mesafede yer alıyor.

1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı, yamaçlardan zirveye doğru ilerledikçe 60 santimetreye kadar ulaşıyor. Bu süreçte, aralıklarla etkili olan sis, bölgenin doğal güzelliklerini daha da büyüleyici hale getiriyor.

Her mevsim doğaseverler ve adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon olan Nebiyan Dağı, karla kaplı manzarasıyla kış sezonunda da ilgi çekiyor. Doğa ile iç içe bir deneyim arayan ziyaretçiler için bu görüntü, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü.