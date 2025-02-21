Samsun'un Renkli Evleri Karla Kaplandı

Samsun'un Kalemkaya Mahallesi'ndeki renkli evler, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:51
Samsun'un Renkli Evleri Karla Kaplandı

Samsun'un Kalemkaya Mahallesi'ndeki Kar Manzarası

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kalemkaya Mahallesi, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bir başka güzelliğe büründü. Renkli evlerin üzerini kaplayan beyaz örtü, eşsiz bir manzara sundu.

Evler Dronla Görüntülendi

İlkadım ilçesinin yamacında konumlanan ve "renkli evler" olarak bilinen bu yapılar, kar yağışı sonrasında adeta bir masal diyarını andırıyor. Farklı renklere sahip evler, yapılan dron çekimleriyle görsel bir şölen haline getirildi.

Tarihi Arka Plan

Bu renkli evler, 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak boyanmıştı. Olimpiyat halkalarının renkleri ile renklendirilen evler, bu yağışla birlikte bembeyaz bir örtü ile kaplanarak kentteki güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte, bölge halkı bu eşsiz manzarayı doyasıya yaşamanın tadını çıkarıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalemkaya Mahallesi'ndeki renkli evler, kar yağışı sonrası beyaza...

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalemkaya Mahallesi'ndeki renkli evler, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı renkteki evler, dronla görüntülendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalemkaya Mahallesi'ndeki renkli evler, kar yağışı sonrası beyaza...

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalemkaya Mahallesi'ndeki renkli evler, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı renkteki evler, dronla görüntülendi.

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