Samsun'un Terme İlçesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Samsun'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Samsun'un Terme ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşam ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, ilçe genelindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Bölgede yoğun kar nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda ve ilçe merkezinde trafik akışı aksadı. Özellikle yoğun yağış alan bölgelerdeki sürücüler zor anlar yaşıyor. Bu durumun önüne geçmek için belediye ve Karayolları ekipleri, yol açma ve küreme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Kar yağışının yanı sıra, zaman zaman etkili olan sis ve tipi, görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Başkan Kul'dan Uyarı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini belirtti. Kul, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor. Kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasını özellikle rica ederiz. Olumsuz durumlardan etkilenmemek adına 30 araç ve 70 personel ile 24 saat görev yapmaya devam ediyoruz," dedi.

Kar Altındaki Mahalleler Hava Aracıyla Görüntülendi

Kar altındaki mahalleler, dronla görüntülenerek durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor.