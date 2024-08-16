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Samsun'un Yakakent İlçesinde Denizde Hortum Ortaya Çıktı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:31
Samsun'un Yakakent İlçesinde Denizde Hortum Ortaya Çıktı

Samsun'da Denizde Hortum Olayı

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz açıklarında oluşan hortum, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Sağanak yağmurun etkisiyle meydana gelen bu doğa olayı, ilçe genelinde birçok noktadan net bir şekilde görüldü.

Hortumun Görüntülenmesi

Yakakent'te yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla hortumu kaydetmeyi başardı. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, daha sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Yerli Halkın Tepkileri

Bazı sakinler, doğa olayının hem heyecan verici hem de korkutucu olduğunu ifade etti. Bu tür olayların nadir görüldüğünü belirten vatandaşlar, böyle anları kaydetmenin önemli olduğunu düşündü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.Yakakent'in birçok noktasından görülen doğa...

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.Yakakent'in birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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