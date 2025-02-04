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Samsun'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Samsun'da etkili olan kar yağışı, Ladik ilçesinde 20 cm'ye kadar ulaştı ve çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:23
Samsun'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Samsun’da Kar Yağışı Huzur Verdi

Samsun'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Ladik merkezde, geceden itibaren süren yağışlar sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, Ladik Gölü'nün çevresi buz tuttu ve etraf beyaz bir örtüyle kaplandı.

Öğrenciler Karın Keyfini Çıkarıyor

Samsun merkezden Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne gezi düzenleyen Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, karla dolu bu güzel etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Kar yağışının çam ormanlarını beyaz örtüyle kapladığı bölgede, kar yağışının devam ettiği bildiriliyor.

Samsun'da sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezden Ladik...

Samsun'da sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezden Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne gezi düzenleyen Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ise karla doyasıya eğlendi.

Samsun'da sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezden Ladik...

Samsun'da sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezden Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne gezi düzenleyen Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ise karla doyasıya eğlendi.

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