Samsun Üniversitesi 2025-2026 Açılışı: Hakan Karataş'tan Savunma Sanayi Vurgusu

Samsun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, "Savunma Sanayinde Yetenek Yönetimi: Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı açılış dersini verdi.

Karataş: Savunma sanayi yalnızca güvenlik sağlamıyor

Karataş konuşmasında savunma sanayinin rolünü ve sorumluluklarını vurgulayarak, "Savunma sanayi sadece bizim güvenlik problemimizi çözmüyor. Savunma sanayimizin caydırıcılığı varsa sözünüzün de etkisi, menzili o derecede oluyor." dedi ve insan hayatını etkileyen unsurları krizler olarak tanımladı.

Konuşmasında doğanın kaynaklarının tükenmesine dikkat çeken Karataş, "Doğa yüzyıllar boyunca insana her şeyini verir, hiç eksilmez ama artık doğa da tükenmeye başladı. Savaşlardan sonra gördüğümüz temel konu da artık sadece doğa değil, dünyanın var olan sistemi de tükenmeye başladı. Çünkü insanlık da tükeniyor ve insanlığın tükendiği bir ortamda biz ortak akıl yürütüp ortak işler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve siber güvenlik savaşları dönüştürüyor

Günümüzün savaş tanımının değiştiğine işaret eden Karataş, "Artık bir füze ile roketle vurmaya gerek kalmadan, özellikle yapay zeka ve siber güvenlik sayesinde farklı saldırılar başlayacak. Bir gün hepimiz uyandığımızda o ülkenin finans sisteminin çalışmadığını göreceğiz. Bir gün o ülkedeki sinyalizasyon sistemi çalışmayacak. Sağlık sistemi çalışmayacak. Daha da kötüsü bir sabah kalktığınızda o ülkedeki bütün baraj kapaklarının açıldığını göreceksiniz. Artık savaşlar gri bölge savaşlarına doğru kayıyor, özellikle yapay zeka ve siber güvenliğin gelişiyle. Bu o zaman hareket ortamlarını da değiştiriyor, askeri doktrinleri de değiştiriyor. Artık sınır savaşları da kalmadı. İşte böyle bir iklim bütün ülkelere, bütün insanlığa, bütün organizasyonlara hayatta kalacak becerileri de geliştirmeyi bir sorumluluk olarak yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş ayrıca dünya liderlerinin farklı fonksiyonlar arasındaki bağlantıları yönetmek durumunda olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanı'mız, Ukrayna ve Rusya arasındaki bağlantıları yönetiyor. Kimi geliyor, Azerbaycan, Ermenistan, gün geliyor, Pakistan, Hindistan, gün geliyor, İsrail, Filistin. Bu bağlantıları yöneten, bu bağlantıları yönetmede başarılı olan liderler o dünyadaki karar verici masasına oturup söz sahibi olabilir. Artık bu tabloyu hepimiz kabul etmek zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayi başarısı ve hedefleri

Türkiye'nin uluslararası karar süreçlerinde yer almasının arkasındaki temel unsurun yerli savunma sanayi olduğuna vurgu yapan Karataş, "O masada olmamızın tek gerçek sebebi özgür ve özgün devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle özgür ve özgün yerli savunma sanayimizin olması. Caydırıcı bir güce sahip olabilmemiz..." dedi ve savunma sanayinin amaçlarını şöyle özetledi: "Peki biz savunma sanayi olarak ne yapıyoruz? Havada, karada, denizde, denizin altında ve uzay ötesinde çözümler üretiyoruz. Amacımız ne? Bizim kahraman ordumuzun ihtiyacı olan onun envanterinde sahada problemini çözecek ürünleri, platformları onlara kazandırabilmek. NATO standartlarında, savunma sanayi standartlarında, askeri standartlarda teknoloji geliştirmek zorundasınız."

Karataş, savunma sanayinin ekonomik etkisine dikkat çekerek, "Savunma sanayi sadece bizim güvenlik problemimizi çözmüyor. Savunma sanayimizin caydırıcılığı varsa sözünüzün de etkisi, menzili o derecede oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 firma savunma sanayine iş yapıyor. Savunma sanayiniz büyüdükçe, seri üretime geçtikçe sanayi gücünüz de artıyor aynı şekilde. Aynı zamanda ekonomik güç, ihracat yaptıkça, yurt dışına ürünümüzü sattıkça devlete ekonomik güç olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

İhracat ve uluslararası kullanım rakamlarını aktaran Karataş, "Dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayinin platformları ya da sistemleri kullanılıyor. 230 çeşit ürünümüz 185 ülkede kullanılıyor. Geçen yıl yapılan 7,1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 55'i NATO ve Avrupa ülkelerine. İnşallah KIZILELMA önümüzdeki yıl envantere girmiş olacak. İspanya'ya HÜRJET veriyoruz. Yakında imzalanacak. Endonezya'ya 48 KAAN verdik. Kendi envanterinize girmeyen bir ürün yurt dışına satmak önemli başarıdır. Kara platformlarında dünyada ilk 3'e gireriz. Paletliler, tekerliler ve her türlü suda çalışabilenler gibi bütün kara platformlarında dünyada önemli gelen platformları geliştiriyoruz. Artık Türk savunma sanayi seri üretim dönemine giriyor." dedi.

Törene katılanlar

Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın birer konuşma yaptı. Programa, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş (sol4), Samsun Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı.