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Samsun Valiliği'nden deniz yasağı! Vatandaşlar dikkatli olmalı

Samsun Valiliği, Karadeniz'de beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı .Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Samsun sahillerinde öğleden sonra şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar bekleniyor. Valilik, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek için denize girilmemesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 15:05
Samsun Valiliği'nden deniz yasağı! Vatandaşlar dikkatli olmalı

Samsun Valiliği, Karadeniz'de etkili olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun sahillerinde denize girilmemesi gerektiğini belirtti. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan elde edilen verilere göre, bugün öğleden sonra rüzgarın hızı 20 deniz mili (yaklaşık 37 km/s) olarak tahmin ediliyor. Dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye kadar ulaşması bekleniyor. Bu olumsuz koşulların, denize girecekler için tehlike oluşturabileceği belirtildi.

MUHTEMEL BOĞULMA VAKALARI İÇİN UYARI

Samsun Valiliği, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına, vatandaşlarımızın bugün denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesini kullandı. Valilik, hava şartlarının etkisiyle oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunmasını ve denize girilmemesini vurguladı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YÜKSEK DALGA UYARISI

Meteoroloji ve Sahil Güvenlik birimlerinden gelen bilgilere göre, Samsun sahillerinde şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar bekleniyor. Özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen hava şartları, denize girmeyi tehlikeli hale getiriyor. Meteoroloji uzmanları, rüzgarın hızının saatte 37 kilometreye ulaşacağını ve dalgaların 1,5 metre yüksekliğe kadar çıkabileceğini belirtiyor.

SAHİL GÜVENLİK VE VALİLİK UYARILARI

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Valiliği, deniz ve kıyı güvenliği konusunda sürekli olarak vatandaşları bilgilendiriyor. Özellikle kötü hava koşullarında yapılan uyarılar, can güvenliğini koruma adına büyük önem taşıyor. Bu uyarılar sayesinde vatandaşlar, tehlikeli durumlar hakkında bilgilendiriliyor ve gerekli tedbirleri alıyor.

SAHİL KENARLARINA DİKKAT

Samsun Valiliği, kötü hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle denize girmek isteyenlerin, bu tür uyarılara riayet etmeleri gerektiği belirtildi. Denize girmenin yanı sıra, sahil kenarında vakit geçirenlerin de dalgalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

ACİL DURUMLARDA İLETİŞİM KANALLARI

Olası bir acil durumda vatandaşların, Sahil Güvenlik ekiplerine ve acil yardım numaralarına ulaşmaları büyük önem taşıyor. Herhangi bir tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Sahil Güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Vatandaşların, kötü hava şartlarında mümkün olduğunca denizden uzak durmaları ve güvenli bölgelerde kalmaları gerektiği hatırlatılıyor.

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