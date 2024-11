Samsun Valiliğinden 19 Yaşındaki Kızın Tehdit İddialarıyla İlgili Açıklama

Samsun Valiliği, basın yayın organlarında yer alan 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve adli soruşturmalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadığını aktardı.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli basın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi" ve "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklı haberlerin ardından açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, 19 yaşındaki S.G. ve annesi L.G. ile komşuları A.T. ve eşi C.T. arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar bulunduğu ifade edildi. Her iki tarafın da birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, buna bağlı olarak her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı kaydedildi.

Valilik, 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T.’nin talebi üzerine S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararının mevcut olduğunu da vurguladı. Ayrıca, konunun incelenmeye ve soruşturmaya devam edildiği açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.