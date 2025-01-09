Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:44
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, 2023 yılı boyunca kaydedilen etkileyici fotoğrafları seçmek üzere gerçekleştirilen önemli bir oylama süreci.

Vali Tavlı, oylama sırasında, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen haberleri ve görselleri başarıyla yansıtma yeteneğini vurguladı. Valinin bu katılımı, Samsun'un sosyal ve kültürel dinamizmini artırmaya yönelik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Katılımcıların ilgisini çeken etkinlik, fotoğraf tutkunlarını bir araya getirirken aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki etkisini de yeniden gözler önüne serdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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