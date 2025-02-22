Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan Kar Yağışı Uyarısı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte devam eden kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Tavlı, sosyal medya hesabında

yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün Samsun için verdiği sarı kodlu uyarının, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini ifade etti.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da kuvvetlenmesinin beklendiğine dikkat çeken Tavlı, Valilik koordinesinde karla mücadele çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ ve Karayolları bölge müdürlükleri gibi diğer kurumların sahada aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi.

Vatandaşların alacağı kişisel önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tavlı, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu nedenle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanızı, araçlarınızda kış lastiği kullanmanızı ve ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi istirham ediyorum. Ayrıca buzlanma ve don olaylarına, tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım, riskli bölgelerden uzak duralım."

Vali Tavlı, soğuk hava şartlarının etkisinin sürdüğü bu dönemde barınma sıkıntısı yaşayan hemşehrileri için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunarak, "Biz de barınmaları için uygun yerlere yerleştirelim. Beyaz bereket tüm güzelliğiyle Samsun'umuzu süslerken, ailelerimizle birlikte güzel anılar biriktirmeyi de ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.