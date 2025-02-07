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Samsun Valisi Tavlı, Ocak Ayı Güvenlik Raporunu Açıkladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ocak ayına ait asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Hükümlü teslimatları, operasyonlar ve trafik denetimleri detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:47
Samsun Valisi Tavlı, Ocak Ayı Güvenlik Raporunu Açıkladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ocak Ayı Güvenlik Raporunu Açıkladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ocak ayının asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Tavlı, açıklamasında, bu ay içerisinde gerçekleştirilen önemli çalışmaların neticelerini aktardı.

Ocak ayında hapis cezası ile aranan 488 hükümlünün cezaevine teslim edildiğini belirten Tavlı, ifade için aranan 2 bin 97 kişi hakkında ise gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Suç İstatistikleri

Geçtiğimiz yılın ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 1183 olan olay sayısının bu yıl 1174’e, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 341 olan olay sayısının 258’e gerilediğine dikkat çeken Tavlı, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı konusundaki planlı operasyonlar neticesinde 330 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 298 şahıs hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Terör Operasyonları

Kolluk kuvvetleri tarafından bu yılın ocak ayında, 11 terör operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1’i PKK/KCK, 3’ü FETÖ ve 7’si DEAŞ’a ait olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı. FETÖ ve DEAŞ terör örgütü üyelerinden 9’u tutuklanırken, DEAŞ üyesi 5 kişi gözaltına alındı ve 4 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Uyuşturucu Operasyonları ve Siber Güvenlik

Uyuşturucu ile mücadelede ocak ayında gerçekleştirilen 87 operasyonda 97 şahıs gözaltına alındı. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 12 kilo 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, sanal devriyelerde 213 kişi ve hesapta suç unsuru tespit edildi, bunlardan 39’unun terör ilişkisi belirlendi.

Trafik Denetimleri Artıyor

Samsun’da güvenli ve akıcı trafiğin temin edilmesi amacıyla geçmiş yıl ile karşılaştırma yapan Tavlı, denetlenen araç sayısının 173 bin 378’den 174 bin 497’ye yükseldiğini ve trafik ceza işlemlerinin artarak 53 bin 81’e ulaştığını aktardı. Özellikle alkollü araç kullanımı ve hız sınırına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılacağına vurgu yaptı.

Vali Tavlı, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerine şükranlarını sunarak, vatandaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı (ortada), ocak ayının karşılaştırmalı asayiş ve güvenlik verilerini...

Samsun Valisi Orhan Tavlı (ortada), ocak ayının karşılaştırmalı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı.

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