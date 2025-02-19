Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun ve Antalya'da yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:23
Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Samsun ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, ekipler yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Yapılan aramalarda elde edilen materyaller, suçun boyutunu gözler önüne serdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İlgili operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü ve ifadeleri alınmak üzere sorguya çekilmeye başlandı.

Emniyetin Mücadelesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis suçuna karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. Ayrıca, suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonların süreceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!