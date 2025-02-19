Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Samsun ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, ekipler yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Yapılan aramalarda elde edilen materyaller, suçun boyutunu gözler önüne serdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İlgili operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü ve ifadeleri alınmak üzere sorguya çekilmeye başlandı.

Emniyetin Mücadelesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis suçuna karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. Ayrıca, suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonların süreceği vurgulandı.