Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Samsun ve Çorum'da vatandaşlar ve sivil oluşumlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto ederek Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan filoya destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:53
İki kentte düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in saldırısı sert tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları düzenledikleri protesto ve basın açıklamalarıyla saldırıyı kınadı.

Samsun

Samsun'da Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndekiler için dua etti ve attıkları sloganlarla İsrail'in müdahalesini protesto etti.

Anadolu Gençlik Vakfı Samsun Şube Başkanı Mücahit Tekkeşinoğlu, yaptığı konuşmada saldırıya yönelik tepki ve dayanışmayı vurguladı.

Çorum

Çorum'da Çorum Filistin Platformu'nun çağrısı üzerine Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya yapılan saldırıları protesto etti. Ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atan grup tepkisini gösterdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazze'nin mutlaka özgürlüğe kavuşacağını belirterek Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi insanlık dışı olarak nitelendirdi. Aşgın, Sumud Filosu'ndeki gemilerde silah bulunmadığını, orada sadece insanlık onuru ve şerefinin olduğunu söyledi.

Daha sonra toplananlar, karanlık sularda ilerlemeye çalışan Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla cep telefonlarının ışıklarını yakıp birlikte "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini seslendirerek dayanışma mesajı verdi.

