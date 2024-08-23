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Samsun ve Sakarya'da Dolandırıcılık: 1 Milyon 768 Bin Lira Basit Bir Çalışma ile Çalındı

Samsun ve Sakarya'da dolandırıcılık yapan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:50
Samsun ve Sakarya'da Dolandırıcılık: 1 Milyon 768 Bin Lira Basit Bir Çalışma ile Çalındı

Samsun ve Sakarya'da Dolandırıcılık Skandalı

Samsun ve Sakarya'da, 1 milyon 768 bin lira dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi arasında yapılan yargılama sonunda, bir zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin Yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti. Mersin'de gözaltına alınan B.Ç. (30) ve A.G. (38) hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Adliyeye Sevk ve Mahkeme Kararı

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.G., hakimlikçe tutuklanırken, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemi

Ekiplerin yaptığı araştırmalara göre, şüphelilerin telefon üzerinden nakliye dolandırıcılığı yöntemini kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle, Samsun ve Sakarya'daki iki kişiyi farklı tarihlerde toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırdıkları belirlendi.

Suç Geçmişi

Şüpheli A.G.'nin daha önce 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.G....

Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.G. (solda), tutuklandı.

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