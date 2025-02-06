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Samsun ve Sinop'ta Depremzedelere Destek İçin Kermes Düzenlendi

Samsun ve Sinop müftülükleri, depremzedeler için kermes düzenleyerek afetzedelere yardım etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:23
Samsun ve Sinop'ta Depremzedelere Destek İçin Kermes Düzenlendi

Samsun ve Sinop'ta Kermesle Depremzedelere Destek

Samsun ile Sinop müftülükleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için anlamlı bir kermes düzenledi. Samsun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Büyük Cami avlusunda gerçekleştirilen organizasyonda, birçok el yapımı ürün satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirin ise depremzedelere bağışlanacağı duyuruldu.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermese ilçe müftülükleri, gençlik ve kadın kolları, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilerin destek verdiğini belirtti. Çakır, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı zamanda tedavisi devam eden kardeşlerimize de inşallah acil şifalar diliyorum. Kermesimiz bir nebze olsun onların yaralarına merhem olur, ihtiyaçlarına katkı sağlar." şeklinde konuştu. Ayrıca, kermes sonrası camilerde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dualar edileceğini ifade etti.

Sinop'taki Etkinlik

Sinop'ta ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Bir Tuğla da Senden Olsun" kampanyası çerçevesinde Alaaddin Cami avlusunda bir kermes düzenlendi. Bu etkinlikten elde edilecek gelir, Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilecek.

Kermesin açılışında konuşan Vali Mustafa Özarslan, milletçe "asrın felaketi"nin acısını hâlâ yaşadıklarını belirtti. Özarslan, Cumhurbaşkanı ve bakanların üstün gayretleriyle Türkiye’nin güçlü olmasının yanı sıra fedakar milletimizin yardımları sayesinde bu büyük felaketin üstesinden gelindiğini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesiyle depremden zarar gören ibadethaneler ve Kur'an kursları binalarının inşası için yardım etkinlikleri düzenlendiğini vurgulayan Özarslan, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti ve "Allah bu felaketlerden milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı muhafaza etsin, bir daha yaşatmasın." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca uygulamaya konulan "Bir Tuğla da Senden...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca uygulamaya konulan "Bir Tuğla da Senden Olsun" kampanyası çerçevesinde Sinop'taki Alaaddin Camisi avlusunda kermes düzenlendi. Vali Mustafa Özarslan, kermese katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca uygulamaya konulan "Bir Tuğla da Senden...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca uygulamaya konulan "Bir Tuğla da Senden Olsun" kampanyası çerçevesinde Sinop'taki Alaaddin Camisi avlusunda kermes düzenlendi. Vali Mustafa Özarslan, kermese katıldı.

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