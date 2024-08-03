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Samsun ve Sinop'ta İsmail Heniyye İçin Yürüyüş Düzenlendi

Samsun ve Sinop'ta, Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye için yapılan yürüyüşlerle Filistin'e destek mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:08
Samsun ve Sinop'ta İsmail Heniyye İçin Yürüyüş Düzenlendi

Samsun ve Sinop'ta İsmail Heniyye İçin Destek Yürüyüşü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir suikast sonucunda yaşamını yitirmesinin ardından, Samsun ve Sinop'ta yürüyüşler yapıldı.

Samsun'daki Yürüyüş

Samsun'da Site Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla Saathane Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, grup adına konuşan Ahmet Muştu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Muştu, "Tarihin en büyük imtihanını veren Gazzelilerin sesi olmak için buradayız. İsrail, 76 yıldır Filistin halkına zulmediyor ve bu zulüm gitgide artıyor. Bütün dünya bilsin ki İsrail, bizim için bir devlet değil, bir terör örgütüdür," dedi.

Yürüyüşe AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Sinop'taki Yürüyüş

Sinop'ta ise yürüyüş, İskele Cami önünden başladı. Eli Türk ve Filistin bayraklarıyla donanmış olan kalabalık, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar ilerledi. Filistin’e destek platformu temsilcisi Ramazan Çelik, burada yaptığı açıklamada, "İsmail Heniyye’nin mirasını yaşatmak ve Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için buradayız. İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de 40 bin masumu katletti," ifadelerini kullandı.

Çelik, Gazze'de yaşam mücadelesi veren insanların çaresizliğine dikkat çekerek, "İnsanların güvenle sığınabileceği bir yer bile kalmadı. 3 milyon insan, insanlığın sessizliğinde soykırıma maruz kalıyor," dedi.

Yürüyüş sonunda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail...

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Sinop'ta vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüdü.

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail...

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Sinop'ta vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüdü.

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail...

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Sinop'ta vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüdü.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Site Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile Saathane Meydanına kadar yürüdü.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Site Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile Saathane Meydanına kadar yürüdü.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Site Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile Saathane Meydanına kadar yürüdü.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Site Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile Saathane Meydanına kadar yürüdü.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Site Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile Saathane Meydanına kadar yürüdü.

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