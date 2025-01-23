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Samsun Vezirköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun Vezirköprü'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:35
Samsun Vezirköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, belirlenen bir adres üzerinde kapsamlı arama yapılmıştır.

Yapılan aramada, toplam 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı, 24 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 2,52 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.Y. (22) ve H.A. (20), emniyet müdürlüğüne götürüldü ve işlemlere başlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçede belirlenen adreste yapılan aramada, 336 uyuşturucu hap, 17 sentetik ecza hapı, 24 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 2,52 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.

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