Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar kenti sular altında bıraktı!

Bir haftalık aradan sonra Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar kent genelinde sele neden oldu. Gece saatlerinde devam eden şiddetli yağışlardan dolayı dereler taşarken sokaklar göle döndü. Samsun-Ankara arası ekspres otogarını su basarken bazı araçlar da yolda mahsur kaldı. Bazı evlerin bodrum katları ise sularla doldu.





Canik Belediyeevleri Mahallesinden geçen çevre yolunun su baskını, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Samsun-Ordu karayolunun kirazlık mevkiinde Ordu istikametine giden yolda bazı araçlar yolda kalırken meydana gelen toprak kayması sürücülere zor anlar yaşattı.





Gülsan sanayi bölgesindeki bazı iş yerlerini su bastı. Ekipler sel taşkınlarının kontrolü için çalışmalara başladı.

EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ





Samsun İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada İlkadım, Atakum ve Canik'te tüm okulların bir günlüğüne kapatılacağı bildirildi.





Tramvaylara da yağmur nedeniyle ara verildi. Atatürk Bulvarı'nın Kenan Yala Köprüsü ve Gençlik Parkı arasındaki bölümü su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yaklaşık bir saat sonra Büyükşehir ekibinin müdahalesiyle blokaj ve kanallar açıldı. Göletin boşaltılmasının ardından yol yeniden açılır hale geldi.