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Samsunlu Mübadiller Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Samsun Balkan Türkleri Derneği, nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:54
Samsunlu Mübadiller Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Samsunlu Mübadiller Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çelenk ve Anıtkabir Özel Defteri

Dernek Başkanı Adem Tuğral, Samsun'dan Ankara'ya giden mübadiller ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ulu Önder'e Mesaj

Tuğral, Anıtkabir Özel Defteri'nde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mize gelişimizin yıl dönümünde huzurunda bulunabilmenin büyük onur ve gururu içerisindeyiz. 102 yıl önce, yurt bildiğimiz topraklardan kalkıp oldukça çetin şartlar sonucunda döndüğümüz ana yurdumuzda, kurduğun Cumhuriyet'in yılmaz birer savunucusu olarak bugünlere gelen mübadiller, bundan sonra da açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürümeye devam edecektir."

Birliktelik ve Hatıra

Mübadil aileleri, bu anlamlı günde toplu fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus...

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Adem Tuğral, Samsun'dan Ankara'ya giden mübadiller ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus...

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Adem Tuğral, Samsun'dan Ankara'ya giden mübadiller ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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