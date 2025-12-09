Samsunlu Şehit Polis Emre Albayrak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze Töreni

İstanbul’da yürütülen narkotik operasyonunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Polis Memuru Emre Albayrak (27), memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Albayrak için Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından helallik alınmasının ardından cenaze namazı kıldırıldı.

Törenin sonunda özel harekat polisleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlarında taşıyarak cenaze aracına kadar götürdü. Naaş daha sonra Arnavutlar Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene katılanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehidin annesi Aslıhan Albayrak, babası Ramazan Albayrak, eşi İrem Albayrak ve yakınları ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Operasyon

Olay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında meydana geldi. Baskın yapılan evden çıkan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.

Albayrak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

