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Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:20
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Önemli Açıklamalar

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Nasıl başladığımız değil, nasıl bitireceğimiz önemli. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek" ifadelerini kullandı.

Maçın Önemi ve Pazarlama Stratejisi

Yıldırım, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçını haftanın en kritik karşılaşması olarak tanımladı ve Fenerbahçe basınının bir hafta boyunca bu maçı konuşmasının, Samsunspor için büyük bir pazarlama fırsatı olduğunu belirtti.

Samsunspor'un Oyun Anlayışı

Yıldırım, "Bizim rakibimiz Fenerbahçe değil. Samsunspor, her maça galibiyet için çıkıyor ve son ana kadar koşarak oynuyor. Bugün de bunu gösterdik. Son dakikada Soner'in şutu kaleyi tutsaydı, maçı 3-2 kazanabilirdik" dedi. Ayrıca, penaltı taleplerinin önemine de değindi.

Hedef: Doğru Yol, İleriye Gitmek

Samsunspor'un doğru yönde ilerlediğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin 300 milyon euroluk bir takımına karşı, 10'da 1 bütçeyle kafa kafaya oynadık. Herkes bunu gördü" dedi.

Başkanın Destek Durumu

Yıldırım, başka bir takımı tuttuğu yönünde çıkan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Ben Samsunsporluyum. Bu kulübü destekliyorum ve bütün takımlara aynı istekle oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Sonuç Olarak

Yıldırım, Fenerbahçe'ye yenilmemelerinin ve 3. sırada kalmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtilerek, "Nasıl başladığımız değil, nasıl bitireceğimiz önemli. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek" dedi.

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