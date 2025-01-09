Samsunspor, Kayserispor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak ve bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Ocak Cumartesi günü oynanacak maça dair değerlendirmelerde bulundu. Her maçın kendi için önemli olduğunu vurgulayan Reis, "Kayserispor karşılaşmasında iyi bir performans göstermek istiyoruz. Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir be fakat bu karşılaşma zor olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un durumu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir maça çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Dikkatli olmalıyız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz" dedi.

Kadro Durumu

Trabzonspor karşılaşmasında kadro dışı kalan 4 oyuncu hakkında konuşan Reis, "Bundan sonra herkesin antrenman performansına göre karar verilecek. Kadro ve ilk 11 buna göre şekillenecek. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabileceğim oyuncum olacak, bu da beni mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi, son karşılaşmada bunu gördük. Aldığımız kararlar takımı etkilemedi. Sezon çok uzun ve her oyuncu bizim için önemli. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Eğer bu şekilde devam edersek, sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz" şeklinde konuştu.

Hakemlerle İlgili Değerlendirmeler

Kendisiyle birlikte hakemlerin de hata yapabileceğini belirten Reis, "Birkaç maçta hakem hatalarından dolayı mutsuz olduğumu ifade etmiştim. Ancak onların da hata yaptığını biliyorum. TFF, VAR'a yabancı hakem almış durumda. Taç atışları veya zaman öldürme gibi durumlarda hakemlerin daha fazla uyarıda bulunmasını umuyorum. Genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İlk 11 maçta 3 sarı kart gördüm. Verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz ettim ve bana 3 sarı kart gösterdiler. Şimdi hakemler beni daha iyi biliyor, ben de onları anlamaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla devam ederim" ifadelerini kullandı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Ocak Cumartesi günü oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Ocak Cumartesi günü oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.