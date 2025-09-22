Samsunspor'un 'Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi'nde Engelli Çocuklar Podyumda

Samsunspor'un Mavi Işıklar ev sahipliğinde düzenlediği defilede engelli çocuklar, Samsun Büyükşehir atölyesinin özel tasarımlarını podyumda sergiledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:15
Samsunspor'un 'Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi'nde Engelli Çocuklar Podyumda

Samsunspor'un 'Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi'nde Engelli Çocuklar Podyumda

Engelliler için tasarlanmış özel kıyafetler, futbolcuların desteğiyle sergilendi

Samsunspor tarafından, engelli çocukların katılımıyla düzenlenen Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Defilede, engelli bireyler Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi tarafından hazırlanan özel tasarım elbiseleri sergiledi.

Defile sırasında Samsunsporlu futbolcular da katılımcılara eşlik ederek etkinliğe destek verdi.

Programda konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor'un sadece sahada mücadele eden bir futbol takımı olmadığını vurguladı.

Bilen, 'Sevgili kardeşlerim, sizlerin azmi, kararlılığı ve ışığı bizlere şunu gösteriyor: Asıl engel, zihinlerdedir. Cesaret varsa, sevgi varsa, birlik varsa hiçbir engel aşılamaz değildir. Sizler bize bunu öğretiyor, bizlere güç veriyorsunuz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, değerli gönüllülere, Samsunspor camiasına ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün burada yalnızca bir defile için değil, engelleri aşan cesaretleriyle hepimize örnek olan özel bireylerimizin ışığını görmek için bir aradayız.' şeklinde konuştu.

