San Antonio'da Sel: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta gece boyu etkili sağanak taşkınlara yol açtı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde dün gece meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

NBC haberine göre, San Antonio Polis Şefi William McManus yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan sağanak nedeniyle şehirde taşkın oluştuğunu bildirdi.

McManus, selde kimliği açıklanmayan ve evsiz olduğu değerlendirilen iki kişinin öldüğünü ifade etti. Cesetlerden birinin San Antonio Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Salado deresinin yaklaşık 100 metre aşağısında bulunduğu belirtildi.

Polis şefi McManus, olaya ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "İkisinin de dün gece veya bu sabah suya düştüğüne inanıyoruz. Görünüşe göre arkadaşlar."

Ayrıca, ABD basınında şehirde sağanak kaynaklı sellere karşı gece ve sabah saatlerini kapsayan federal düzeyli bir uyarı yayımlandığı kaydedildi.