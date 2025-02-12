San Diego Körfezi'nde Askeri Uçak Düştü: 2 Pilot Kurtarıldı

Askeri Uçak San Diego Körfezi'ne Düştü

ABD'nin California eyaletinde, San Diego Körfezi'ne bir askeri uçak düştü. Olayda iki pilot kurtarıldı. San Diego İtfaiye Departmanı, düşme olayıyla ilgili yerel medyaya bilgi sağladı.

Olayın Detayları

İtfaiye yetkililerine göre, içinde iki pilot bulunan E/A-18 G Growler tipi askeri uçak, yerel saatle 10.16 civarında Kuzey Adası Deniz Hava Üssü yakınlarına düştü. Pilotlar, uçağı güvenli bir şekilde terk etmeyi başardı.

Kısa bir süre sonra balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarılan pilotlar, hemen hastaneye kaldırıldı. Varılan bilgiler, pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığını gösteriyor. Uçağın düşüş nedeninin ne olduğu ise şu anda araştırma konusu.