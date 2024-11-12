San Francisco'da Filistin Destekçileri İsrail'e Destek Protestosu Düzenledi

San Francisco'da Filistin Destekçilerinden Protesto

ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde, Filistin destekçileri 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e olan desteği protesto etmek için toplandı.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "Savaş suçları için silahlanmaya son verin", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gaziler silah ambargosu istiyor" yazılı pankartlar taşıdı. Bu öfkeli kalabalık, ABD'yi İsrail’e sağladığı destek nedeniyle eleştirerek "Özgür, özgür Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Demokrat Senatör Ofisine Zincirlendiler

Protestocuların bir kısmı, Demokrat Senatör Alex Padilla'nın ofisinin önüne kendilerini zincirleyerek farkındalık yaratmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail’e yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Bu saldırı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal değerlere yapılan ihlallere karşı bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

İsrail, 7 Ekim'de 1,200 israillinin öldüğünü ve 5,132 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ardından, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise yaklaşık 43,603 Filistinli hayatını kaybetti, bunlar arasında 17,210 çocuk ve 11,742 kadın bulunuyor.

Altyapı Mağdur Oluyor

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere pek çok sivil altyapı tahrip edilmiş durumda. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarda 787 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karşılıklı Serbest Bırakmalar

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen ve daha sonra uzatılan insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, İsrail binlerce Filistinli'yi hapsetmeye devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Saldırılar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.