San Marino Resmen Filistin Devleti'ni Tanıdı

San Marino, BM'deki yüksek düzeyli konferansta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı; karar benzer adımlar atan Avrupa ülkeleri arasına katıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:59
Avrupa'nın mikro devletlerinden San Marino, Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldığını ilan etti.

BM konferansında açıklama yapıldı

San Marino devlet televizyonunun haberine göre, New York'ta dün Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" sırasında San Marino bu kararı açıkladı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdıklarını duyurmuş; Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg ve Malta'nın ardından San Marino da benzer kararı alan ülkeler arasına eklendi.

