San Sebastian'da Filistin İçin Büyük Gösteri: 'Soykırımı Durdurun'

San Sebastian'da binlerce kişi, ISrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi ve 'Soykırımı durdurun' sloganı attı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:26
San Sebastian'da Filistin İçin Büyük Gösteri: 'Soykırımı Durdurun'

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin San Sebastian kentinde, binlerce kişi, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılara karşı meydanları doldurdu.

Filistin'e destek veren 'Gernika-Palestina' adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla düzenlenen eylemde, "Filistin halkının yok edilmesine son verilmesi" için uluslararası toplumdan, İsrail hükümetini ateşkesi yeniden başlatmaya zorlaması istendi.

Gösteride katılımcılar, "Soykırımı durdurun, İsrail derhal ateşkes" başlıklı pankartlar taşıyarak, "Katil İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Okunan manifestoda, "İsrail’in Trump yönetiminin desteğiyle Gazze'de yeniden saldırılara başlaması" ve "Filistin halkının temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılması" eleştirildi.

Ayrıca, "Gazze'de insani yardım ve daha onurlu yaşam koşullarının ortadan kalktığı" belirtilirken, İsrail'in "soykırımı, fiziksel imhayı tercih ettiği" vurgulandı. Bu bağlamda, çocuklar, yardım görevlileri ve medya tarafından dikkate alınmasına karşın Filistin halkının acımasızca bombalandığı ifade edildi.

Göstericiler, uluslararası toplumdan İsrail'i uluslararası kararlara uymaya zorlamasını, Filistin halkının haklarını güvence altına almasını ve Filistin'in adalete, barışa sahip olma hakkının sağlanması talebinde bulundular.

Eylem, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara atfen boş çocuk ayakkabılarının yere bırakılmasıyla sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu
2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi
3
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding ile Ortak Projeleri Görüştü
4
Konya'da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı
5
San Sebastian'da Filistin İçin Büyük Gösteri: 'Soykırımı Durdurun'
6
Pakistan'da Gençlik Dayanışma İftarı Gerçekleşti
7
DMM, MASAK Raporu Değerlendirmesine Yanıt Verdi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!