San Sebastian'da Filistin İçin Büyük Gösteri: 'Soykırımı Durdurun'

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin San Sebastian kentinde, binlerce kişi, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılara karşı meydanları doldurdu.

Filistin'e destek veren 'Gernika-Palestina' adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla düzenlenen eylemde, "Filistin halkının yok edilmesine son verilmesi" için uluslararası toplumdan, İsrail hükümetini ateşkesi yeniden başlatmaya zorlaması istendi.

Gösteride katılımcılar, "Soykırımı durdurun, İsrail derhal ateşkes" başlıklı pankartlar taşıyarak, "Katil İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Okunan manifestoda, "İsrail’in Trump yönetiminin desteğiyle Gazze'de yeniden saldırılara başlaması" ve "Filistin halkının temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılması" eleştirildi.

Ayrıca, "Gazze'de insani yardım ve daha onurlu yaşam koşullarının ortadan kalktığı" belirtilirken, İsrail'in "soykırımı, fiziksel imhayı tercih ettiği" vurgulandı. Bu bağlamda, çocuklar, yardım görevlileri ve medya tarafından dikkate alınmasına karşın Filistin halkının acımasızca bombalandığı ifade edildi.

Göstericiler, uluslararası toplumdan İsrail'i uluslararası kararlara uymaya zorlamasını, Filistin halkının haklarını güvence altına almasını ve Filistin'in adalete, barışa sahip olma hakkının sağlanması talebinde bulundular.

Eylem, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara atfen boş çocuk ayakkabılarının yere bırakılmasıyla sona erdi.