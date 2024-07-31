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Sanatçı Kenan Işık, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kenan Işık, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat ve siyaset camiasından birçok kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:55
Sanatçı Kenan Işık, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kenan Işık, Ankara'da Uğurlandı

Ünlü sanatçı Kenan Işık, 10 yıllık komadan sonra 76 yaşında hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

İş hayatına 1947 yılında Malatya'da başlayan ve uzun yıllar tiyatro, dizi ve medya alanlarında kariyerini sürdüren Kenan Işık için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namaz sırasında, Erbaş, "Kenan Işık, bilgisiyle, ahlakıyla örnek bir sanatçımızdı. Biz kendisini tanıyoruz, çok iyi bir insandı," şeklinde konuştu.

Öne Çıkan İsimler

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi çok sayıda siyasetçi katıldı. Işık’ın 8 yaşındaki torunu Doruk Işık, dedesinin fotoğrafını tören boyunca taşıdı.

Aile ve Sanat Camiasının Duyguları

Işık’ın kardeşi Cengiz Işık, ağabeyinin "tüm Türkiye'nin ağabeyi olduğunu" vurgularken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Acımız çok büyük. Çok insanın kalbine dokundu," dedi.

Kenan Işık'ın Kariyeri

Kenan Işık, 1973 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak profesyonel kariyerine başlamış, daha sonra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmeni ve senarist olarak da görev almıştır. 2000'li yıllarda "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programıyla izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir.

Cenaze törenin ardından Işık’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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