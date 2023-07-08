Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti
Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un vefatını duyurdu. Uğur, uzun bir süredir tedavi görüyordu.
Bakan Koca'dan Özkan Uğur Paylaşımı
Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.