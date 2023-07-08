  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

Yayınlanma:
Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un vefatını duyurdu. Uğur, uzun bir süredir tedavi görüyordu.

Bakan Koca'dan Özkan Uğur Paylaşımı

Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Şile'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Sel Felaketi
Şile'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Sel Felaketi
Sıcak hava Antalya'lıyı sahile döktü
Sıcak hava Antalya'lıyı sahile döktü
Valilik duyurdu! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Valilik duyurdu! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Zelenskiy ile Erdoğan'a 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' için randevulaştı!
Zelenskiy ile Erdoğan'a 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' için randevulaştı!
Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı
Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı
Yurt dışı cep telefonlarında kullanım harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı!
Yurt dışı cep telefonlarında kullanım harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı!