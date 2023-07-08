Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

Bakan Koca'dan Özkan Uğur Paylaşımı

Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.