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Sanatçılar Engelsiz Gazze Protez Projesi İçin Bir Araya Geliyor

Sanatçılar, Gazze'deki uzuv kaybı yaşayan bireylere destek olmak için özel bir etkinlik düzenliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:33
Sanatçılar Engelsiz Gazze Protez Projesi İçin Bir Araya Geliyor

Sanatçılar Engelsiz Gazze Protez Projesi İçin Bir Araya Geliyor

Sanat dünyasından anlamlı bir destek geliyor. **"Engelsiz Gazze Protez Projesi"** kapsamında, İsrail'in Gazze'yi işgali sonucu uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sanatçılar, yarın özel bir etkinlikte buluşacak.

Etkinliğin öncülüğünü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi usta ressam **İlhami Atalay** ve sanatçı **Cemal Toy** üstleniyor. **Fatih Belediyesi Ayvansaray Eğitim Birimi** ev sahipliğinde düzenlenecek bu anlamlı etkinlikte, 80 sanatçı yer alacak.

Çeşitli Sanat Teknikleriyle Eserler Oluşacak

Etkinlikte **"Yeni Dinamizm", "Birlikte Sanat", "Engelsiz Gazze"** ve **"Zulmü Fırçala Gönüllüsü"** isimleriyle bir araya gelen sanatçılar, tuval üzerine resim, suluboya ve linol baskı gibi çeşitli tekniklerle eserler ortaya koyacak. Bu eserler, sanatseverlerin ilgisine sunulmadan önce, sanatçıların ek bağışlarıyla zenginleştirilecek müzayede ile satışa çıkarılacak.

Öne çıkan bir diğer nokta, bu etkinlik kapsamında **satıştan elde edilecek tüm gelirin** direkt olarak **Engelsiz Gazze Protez Projesi**'ne bağışlanacak olması. Böylece sanat, sosyal bir sorunu çözmek adına güçlü bir araç olarak bir kez daha karşımıza çıkıyor.

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