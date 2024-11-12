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Sanatçılardan Filistin İçin 'Sessiz Olma' Çağrısı: Gazze'ye Destek Olun

'Sessiz Olma' adlı eser, sanatçılar Eşref Ziya, Mustafa Cihat ve Alper Kış tarafından Gazze'deki katliamları protesto etmek için seslendirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:26
Sanatçılardan Filistin İçin 'Sessiz Olma' Çağrısı: Gazze'ye Destek Olun

Sanatçılardan Filistin'e Duyarlılık: 'Sessiz Olma'

Gazze'de yaşanan trajedilere dikkat çekmek amacıyla sanatçılar Eşref Ziya, Mustafa Cihat ve Alper Kış, "Sessiz Olma" adlı eseri dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşturdu.

Şarkının söz ve müziği Alper Kış'a ait olup, sanatçılardan Eşref Ziya, eserin yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Ziya, "Gazze'deki olaylara sessiz kalınmaması gerektiği düşüncesiyle bu eseri Mustafa Cihat ve Alper Kış ile birlikte seslendirdik. Konya Büyükşehir Belediyesi de klip hazırlanmasında destek verdi," ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Durumu ve Sanatçının Duyarlılığı

Eşref Ziya, "Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz bir soykırıma maruz kalıyor" diyerek, tüm sanatçıların bu meselede duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Sanatçı duyarlılığıyla bu meseleye elimizden geldiğince destek vermek istiyoruz" dedi.

Sözler ve İçsel Motivasyon

Alper Kış, uzun süredir Gazze için bir şeyler yapmak istediğini ve bu eserin düşmüş olduğuna da dikkat çekti. "Birçok gösteriye katıldım. Dinleyicilerim de 'Ağabey bir eser yapsan' dedi, bir şeyler yapmak için kolları sıvadım," dedi. Kış, eserle birlikte dünya genelinde sürekli bir #BoykotaDevam çağrısı yapıldığını belirtti.

Toplumsal Motivasyon ve Destek

Mustafa Cihat, "Müzik toplumlara her ahvalde bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler, zulme uğrayan her coğrafyaya destek olmaya devam edeceğiz" diyerek, sanatın rolüne vurgu yaptı.

'Sessiz Olma' Şarkısının Mesajı

Şarkının sözleri aşağıdaki gibidir: "İnsan, gafil insan görmüyor musun? Dünya, hani dünya? Duymuyor musun? / Dağlar yürüdüğünde yıldızlar söndüğünde / Beklenen gün geldiğinde / Eyvah, eyvah, eyvah! / Bir taş ol bir yumruk ol / Hakk'ı söyle bir çığlık ol / Ne olursan ol sessiz olma / Hesabın çetin olmasın."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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