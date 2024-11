Sanatseverleri Bekleyen Etkinlikler: Konserler, Film Festivalleri ve Daha Fazlası!

Dünyada Sanat Dolu Bir Hafta

Dünyanın dört bir yanında bu hafta, konserlerden tiyatrolara, sergilerden kitap fuarlarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. İşte kaçırılmaması gereken önemli etkinlikler:

Film Festivalleri

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA) 14-24 Kasım tarihlerinde Hollanda'da, EnergaCamerimage Uluslararası Film Festivali 16-23 Kasım'da Polonya'nın Torun şehrinde sinemaseverlerle bir araya gelecek. Ayrıca, Ajyal Film Festivali, bu yıl “Anlamlı Anlar” temasıyla 16-23 Kasım tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Festivallerde, Filistin'in sesini duyurmayı amaçlayan özel bölümler de yer alacak.

Sanat Fuarları

Manchester Art Fair 15-17 Kasım'da Birleşik Krallık'ta, Art3f uluslararası çağdaş sanat fuarı ise 15-17 Kasım'da Fransa'nın Mulhouse şehrinde gerçekleştirilecek. Arte Padova sanat fuarı 15-18 Kasım'da İtalya'nın Padove kentinde kapılarını açacak.

Kitap Fuarları

Interliber Zagreb Uluslararası Kitap ve Öğretim Gereçleri Fuarı 12-17 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'da, Çin Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı ise aynı tarihlerde Şanghay'da yapılacak.

Konserler

Ünlü sanatçılar da sahne alacak. Bryan Adams, 12 Kasım'da İspanya'nın Barselona şehrinde, 13 Kasım'da Murcia'da ve 15 Kasım'da Barakaldo'da konser verecek. Andre Rieu, 14 Kasım'da Sırbistan'ın Belgrad şehrinde, 16 Kasım'da ise Slovenya'nın Ljubljana'sında müzikseverlerle buluşacak. Nick Cave and the Bad Seeds ise 15 Kasım'da Birmingham, 17 Kasım'da Paris'te hayranları ile bir araya gelecek. Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, 12 Kasım'da İstanbul'da sahne almasının ardından, Almanya'nın Leverkusen şehrinde 13 Kasım'da Münih'te ve 18 Kasım'da Baden-Baden'de performans sergileyecek.

ABD'de Vizyona Girecek Filmler

ABD'deki sinemalarda 15 Kasım'da Red One, Hello, Love, Again, Albany Road ve Bogart: Life Comes in Flashes başlıklı dört film izleyiciyle buluşacak. Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu ve J.K. Simmons'ın yer aldığı Red One filminin yönetmenliğini Jake Kasdan üstleniyor. Hello, Love, Again'ın yönetmenliği Cathy Garcia-Sampana'ya, Albany Road'ınki Christine Swanson'a, Bogart: Life Comes in Flashes'ın yönetmenliği ise Kathryn Ferguson'a ait.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.