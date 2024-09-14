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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü Atandı

Cumhurbaşkanı kararıyla Muhammet Kasım Gönüllü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 01:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 01:08
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü Atandı

Yeni Atama: Muhammet Kasım Gönüllü

Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son atama ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, bazı bakanlıklar ve kamu kurumları için de yeni düzenlemeleri içerdi.

Muhammet Kasım Gönüllü Kimdir?

Muhammet Kasım Gönüllü, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Özel Yavuz Sultan Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını yine aynı üniversitede 2013 yılında mekatronik üzerine gerçekleştirdi.

Yüksek lisans sürecinde KOSGEB'den aldığı AR-GE ve İnovasyon Desteği ile girişimcilik deneyimi kazanan Gönüllü, 2012 yılında Kamu İhale Kurumu'nda Elektronik İhale Dairesi'nde yazılım uzmanı olarak göreve başladı. Burada, teknik lider ve yazılım mimarı olarak görev yaptı.

Uluslararası Projelerde Aktif Rol

2015-2017 yılları arasında ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Gönüllü, 2016-2018 yılları arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nda teknoloji danışmanı olarak uluslararası projelerde görev üstlendi.

TEKNOFEST ve Diğer Projeler

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda göreve başlayan Gönüllü, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dahil olmak üzere birçok projede aktif rol aldı. Deneyap, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu gibi önemli projelerde katkı sağladı.

Diğer Görevleri

Aynı zamanda Türkiye Kalkınma Fonu Teknoloji ve İnovasyon Fonu Yatırım Komitesi üyesi ve Türk Sınai ve Mülkiyet Değerleme Mühendislik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TÜBİTAK'ta da Yeni Atama

Diğer bir dikkat çeken atama ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın'ın atanması oldu. Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli atamalar da gerçekleştirilmiştir. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı gibi farklı kurumlarda üst kademe yöneticiliklerine atamalar yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü...

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü (fotoğrafta) atandı.

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