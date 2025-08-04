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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bingöl'de Önemli Temaslarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bingöl'de valilik, parti başkanlıkları ve belediye ile önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 21:41
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bingöl'de Önemli Temaslarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bingöl'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kacır, kentteki temasları çerçevesinde ilk olarak Valiliği ziyaret etti ve burada Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek, yerel siyaset ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile makamında buluşan Kacır, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Bu ziyaret esnasında, Belediye Başkanı Arıkan ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam arasında TÜBİTAK 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı kapsamında, Bingöl’de 4003-A Büyük Ölçekli Bilim Merkezi kurulmasına yönelik ön protokol imzalandı.

Son olarak, Bakan Kacır, Ticaret ve Sanayi Odası'nın Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu’nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek çeşitli konuları ele aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de valiliği...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de valiliği ziyaret etti. Bakan Kacır, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de valiliği...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de valiliği ziyaret etti. Bakan Kacır, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

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