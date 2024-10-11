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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Cari Açık Değerlendirmesi

Bakan Kacır, cari açık konusunda önemli mesafeler katettiklerini belirtti, desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Cari Açık Değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cari Açığı Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, cari açığın azaltılmasına yönelik önemli adımlar attıklarını açıkladı. Kacır, "Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

Ödemeler Dengesi Verileri Üzerine Açıklama

Bakan Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Ekonomimizin en önemli yapısal meselelerinden biri olan cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettik" diyen Kacır, destek ve iş birliğinin sürdürüleceğine dikkat çekti.

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